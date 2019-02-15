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Глава розвідки Британії попередив про готовність дати жорстку відповідь на операції ГРУ

Новини » Політика    15.02.2019 - 20:49
Глава розвідки Британії попередив про готовність дати жорстку відповідь на операції ГРУ
Фото: Алекс Янгер (з відкритих джерел)

Янгер заявив, що загроза з боку російських спецслужб зберігається

Голова секретної розвідувальної служби Великобританії (MI-6) Алекс Янгер попередив про загрозу з боку російських спецслужб, зокрема ГРУ, і заявив про готовність дати їй жорстку відповідь. Про це він заявив напередодні Мюнхенської конференції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Янгер заявив, що загроза з боку російських спецслужб зберігається, незважаючи на активну протидію служб безпеки Великобританії та інших країн, розпочату після отруєння в Солсбері.

"Вони намагаються за допомогою кампанії, що включає таємні та відкриті операції, підірвати наші демократичні інститути і союзи. Це не спрацює, це обійдеться їм занадто дорого", - заявив Янгер.

Він заявив, що участь союзників Великобританії у протидії кампанії Кремля є особливо важливою перевагою.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон на відкритті конференції заявив, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеки в Європі. Він підкреслив, що метою Євросоюзу є повернення Росії до поведінки в правових рамках. За словами британського міністра, вікно діалогу залишається завжди і слід запобігти ескалації.

Додамо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

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