Британия пыталась спасти соглашение между Украиной и США, но не получилось, - Bloomberg
После конфликтного диалога в Белом доме 28 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался вернуть президентов Украины и США за стол переговоров. Но эти старания оказались тщетными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что после конфликта в прямом эфире, Стармер в телефонном режиме попытался спасти экономическое соглашение между странами. Однако, по информации источников, команда Дональда Трампа отказалась вернуться к переговорам и заявила, что необходимо время, чтобы остыть.
По словам одного из европейских чиновников, администрация Трампа потребовала публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.
Инсайдеры на Даунинг-стрит констатировали разницу в подходах к событиям в Вашингтоне. Другие высокопоставленные европейские чиновники поспешили защитить Зеленского в соцсетях и осудить Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Тем временем Стармер "поднял трубку". По мнению британских чиновников, они могут воспользоваться тем, что Трамп часто выражает предпочтение Британии перед Европейским Союзом, а также рабочим отношениям между лидерами Великобритании и США.
Саммит в воскресенье, 2 марта в Ланкастер-хаусе в Лондоне стал все более актуальным в контексте разрыва трансатлантических отношений. Стармер стремится восстановить лидерство в Европе после Brexit, пообещав увеличить оборонный бюджет с 2,3% до 2,5% от экономического производства.
"Британский премьер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который принимал подобный саммит в Париже в прошлом месяце, надеются на усиление обязательств по безопасности, чтобы получить место за столом переговоров. Теперь они должны преодолеть опасения, что Трамп уже отказался от украинского дела, а вместе с ним и от Европы", - пишет Bloomberg.
Конфликтная встреча Зеленского и Трампа
В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планировалось подписание согласованного соглашения о полезных ископаемых.
Однако во время встречи, между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел эмоциональный спор.
После инцидента, президент Украины досрочно покинул Белый дом, соглашение о полезных ископаемых подписано не было.
Трамп обвинил президента Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией.
Как сообщило Bloomberg, несмотря на ссору, США не планируют отказываться от попыток завершить войну в Украине.
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