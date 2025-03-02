Британия пыталась спасти соглашение между Украиной и США, но не получилось, - Bloomberg

После конфликтного диалога в Белом доме 28 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался вернуть президентов Украины и США за стол переговоров. Но эти старания оказались тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что после конфликта в прямом эфире, Стармер в телефонном режиме попытался спасти экономическое соглашение между странами. Однако, по информации источников, команда Дональда Трампа отказалась вернуться к переговорам и заявила, что необходимо время, чтобы остыть.

По словам одного из европейских чиновников, администрация Трампа потребовала публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.

Инсайдеры на Даунинг-стрит констатировали разницу в подходах к событиям в Вашингтоне. Другие высокопоставленные европейские чиновники поспешили защитить Зеленского в соцсетях и осудить Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Тем временем Стармер "поднял трубку". По мнению британских чиновников, они могут воспользоваться тем, что Трамп часто выражает предпочтение Британии перед Европейским Союзом, а также рабочим отношениям между лидерами Великобритании и США.

Саммит в воскресенье, 2 марта в Ланкастер-хаусе в Лондоне стал все более актуальным в контексте разрыва трансатлантических отношений. Стармер стремится восстановить лидерство в Европе после Brexit, пообещав увеличить оборонный бюджет с 2,3% до 2,5% от экономического производства.

"Британский премьер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который принимал подобный саммит в Париже в прошлом месяце, надеются на усиление обязательств по безопасности, чтобы получить место за столом переговоров. Теперь они должны преодолеть опасения, что Трамп уже отказался от украинского дела, а вместе с ним и от Европы", - пишет Bloomberg.