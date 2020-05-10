Британія почне послаблювати карантин з 13 травня

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Школи планують відкрити з 1 червня

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон анонсував початок послаблення карантину у Сполученому Королівстві з 13 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами Джонсона, перші послаблення карантинних обмежень у Британії почнуться вже 13 травня, але повністю скасовувати карантину поки зарано.

"Зараз не час просто скасувати обмеження на цьому тижні. Замість цього ми робимо перші обережні кроки, щоб послабити наші заходи", - заявив він.

Так, з 13 травня британці зможуть піти на роботу. До цього дозволялося працювати лише з дому.

"Отже, працюйте вдома, якщо можете, але ви можете піти на роботу, якщо не можете працювати вдома", - зазначив британський прем'єр.

Крім того, на наступних етапах послаблення карантину британський уряд планує дозволити роботу частину розважальної індустрії та інших громадських місць, але це відбудеться не раніше за липень. Вже з 1 червня у Британії планують відкрити школи - початкові запрацюють першими.

При цьому Джонсон не виключає введення обов'язкового карантину для осіб, які будуть прибувати в країну літаками.

"Скоро настане час ... накласти карантинні обмеження на людей, які прибувають в Британію повітрям", - додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше джерела у британських авіакомпаніях повідомили, що уряд Британії планує ввести обов'язкову 14-денну обсервацію для людей, які будуть прибувати в країну. Обсервацію не доведеться проходити лише жителям Ірландії та працівникам критично важливої інфраструктури.