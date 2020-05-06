Британія може почати послаблення карантину в понеділок

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що перші кроки щодо пом'якшення карантинних обмежень повинні бути ухвалені в понеділок, 11 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джонсон повідомив, що оприлюднить стратегію виходу країни з карантину у неділю, додавши, що уряд може "приступити до роботи" щодо пом'якшення деяких обмежень вже 11 травня.

Відповідно до першого етапу плану, з понеділка можуть дозволити проведення невеликих заходів на свіжому повітрі, у тому числі заняття на спортивних майданчиках. Також відкриються невеликі магазини.

Глава британського уряду також анонсував проведення 200 тис. тестів на коронавірус щодня до кінця травня.

Раніше в Британії розробили трьохетапний план виходу з карантину. На другому етапі відкриються великі торгові центри. На третьому - почнуть відновлювати свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри.

Згідно з останніми даними, в Сполученому Королівстві зафіксовано майже 195 тис. випадків коронавірусу. Від інфекції померли майже 30 тис. осіб. Тільки за останню добу в країні зафіксували 693 летальних випадки.