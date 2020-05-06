ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія розробила трьохетапний план послаблення карантину

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 13:10
Британія розробила трьохетапний план послаблення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд країни перегляне карантинні обмеження до 7 травня

Уряд Британії розробив трьохетапний план послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, перший етап послаблення карантину буде включати в себе відкриття невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі. На другому етапі відкриються й великі торгові центри. Також будуть відновлять свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри, але одними з останніх у цьому списку.

Як зазначається, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон стурбований через можливу другу хвилю зростання смертельних випадків спричинених пандемією коронавірусу. Однак, уряд країни все одно перегляне карантинні обмеження до 7 травня.

Крім того, від початку пандемії в Британії зареєстровано більше 29 400 летальних випадків, що є найбільшою кількістю у Європі.

Нагадаємо, у Великобританії за минулу добу зафіксували 693 летальні випадки через коронавірус COVID-19.

Також у вівторок, 5 травня, Великобританія обігнала Італію по числу жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.

У Швейцарії зафіксували найменшу кількість інфікованих за два місяці У Києві розповіли, коли запустять приміський транспорт
Новини України ВеликобританиякарантинКоронавірус
News
On Top