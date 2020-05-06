Британія розробила трьохетапний план послаблення карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд країни перегляне карантинні обмеження до 7 травня

Уряд Британії розробив трьохетапний план послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, перший етап послаблення карантину буде включати в себе відкриття невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі. На другому етапі відкриються й великі торгові центри. Також будуть відновлять свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри, але одними з останніх у цьому списку.

Як зазначається, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон стурбований через можливу другу хвилю зростання смертельних випадків спричинених пандемією коронавірусу. Однак, уряд країни все одно перегляне карантинні обмеження до 7 травня.

Крім того, від початку пандемії в Британії зареєстровано більше 29 400 летальних випадків, що є найбільшою кількістю у Європі.

Нагадаємо, у Великобританії за минулу добу зафіксували 693 летальні випадки через коронавірус COVID-19.

Також у вівторок, 5 травня, Великобританія обігнала Італію по числу жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.