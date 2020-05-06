Британия может начать ослабление карантина в понедельник

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что первые шаги по смягчению карантинных ограничений должны быть приняты в понедельник, 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Джонсон сообщил, что обнародует стратегию выхода страны из карантина в воскресенье, добавив, что правительство может "приступить к работе" по смягчению некоторых ограничений уже 11 мая.

Согласно первому этапу плана, с понедельника могут разрешить проведение небольших мероприятий на свежем воздухе, в том числе занятия на спортивных площадках. Также откроются небольшие магазины.

Глава британского правительства также анонсировал проведение 200 тыс. тестов на коронавирус ежедневно до конца мая.

Ранее в Британии разработали трехэтапный план выхода из карантина. На втором этапе откроются большие торговые центры. На третьем - начнут возобновлять свою деятельность пабы, рестораны, отели и развлекательные центры.

Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве зафиксировано почти 195 тыс. случаев коронавируса. От инфекции скончались почти 30 тыс. человек. Только за последние сутки в стране зафиксировали 693 летальные случая.