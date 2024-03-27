Британия модернизирует дроны для Украины, чтобы россияне не смогли их "посадить", - Reuters

Издание пишет, что это важная часть международных усилий союзников Украины по поддержке ее программы беспилотников.

Она должна дать Украине преимущество перед РФ, которая располагает гораздо больше ресурсов.

"Компании из десятков стран поставляли в Украину дроны и их комплектующие. Некоторые из них, например Evolve Dynamics, также фокусируются на технологических достижениях, призванных противостоять мощным возможностям России в области радиоэлектронной борьбы", - пишет издание.

Дроны постоянно модернизируются

Разрабатывая альтернативные алгоритмы радиосвязи, компания стремится усложнить возможности России по глушению сигнала от ее дронов-разведчиков.

Обе стороны активизировали развертывание систем РЭБ, которые могут нарушить частоты, передающие команды от оператора к беспилотникам, заставляя их падать с неба или промахиваться мимо цели.

"Это постоянная игра в пинг-понг между противниками", - сказал исполнительный директор Evolve Dynamics Майк Дьюхерст.

По его оценкам, за последние два с половиной года было сделано 85 обновлений дронов Sky Mantis.

Компания уже отправила в Украину свои разработки

Evolve Dynamics сейчас имеет около 100 дронов-разведчиков Sky Mantis, летающих в Украине, что делает ее одним из пяти-десяти крупных британских поставщиков дронов для ВСУ.

Дьюхерст ежемесячно ездит в Украину. В прошлом месяце военное подразделение из Украины попросило Evolve Dynamics внести изменения в свою технологию, чтобы сделать ее более безопасной для оператора.

Снабжение дронов в Украине.