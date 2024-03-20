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Боеприпасы для F-16 и дроны. Нидерланды выделили новый пакет военной помощи

Среда 20 марта 2024 21:28
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Боеприпасы для F-16 и дроны. Нидерланды выделили новый пакет военной помощи Архивное фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 350 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

По ее словам, страна закупит боеприпасы для самолетов F-16, которые в этом году должна получить Украина.

На это планируется выделить 150 млн евро, а боеприпасы будут закупать напрямую у промышленности.

Также Нидерланды заключили контракт на новые разведывательные дроны на сумму около 200 миллионов евро вместе со странами-партнерами.

Визит Оллонгрен в Украину

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

В Офисе президента отметили, что глава государства подробно проинформировал нидерландского министра о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников.

"Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности в рамках совместных проектов", - говорится в публикации.

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