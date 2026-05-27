Британия и Польша готовят новый оборонный союз против России

Великобритания и Польша подпишут новый договор по безопасности

В среду Великобритания и Польша заключат новое соглашение в сфере обороны и безопасности. Документ подпишут премьер-министр Польши Дональд Туск и глава британского правительства Кир Стармер во время встречи в Лондоне.

Основной целью договора станет противодействие современным угрозам, включая действия со стороны все более агрессивной России.

В британском правительстве сообщили, что соглашение предусматривает усиление охраны границ, борьбу с организованной преступностью, а также углубление сотрудничества в оборонной сфере с Европейским Союзом.

Стармер продолжает укреплять связи с Европой

Новый договор станет очередным шагом Лондона по восстановлению отношений с европейскими странами после Brexit. Ранее Великобритания уже заключила подобные соглашения с Францией и Германией.

Кроме того, инициатива совпала с призывами президента США Дональда Трампа к европейским государствам активнее участвовать в обеспечении безопасности континента и брать на себя больше ответственности в вопросах обороны.

Перед поездкой в Лондон Дональд Туск заявил, что Варшава и Лондон рассматривают Россию как стратегическую угрозу. По его словам, стороны намерены обсудить рост гибридных атак, киберугроз и случаев шпионажа.

Особое внимание уделят кибербезопасности

Кир Стармер подчеркнул, что нынешняя ситуация в Европе требует более тесного партнерства между союзниками. Он назвал новый договор самым значительным шагом в оборонных отношениях двух стран за последнее поколение.

В Лондоне также заявили, что соглашение позволит объединить промышленный и технологический потенциал государств для создания вооружения нового поколения. Речь идет, в частности, об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельный блок документа будет посвящен кибербезопасности. Польша считает себя одной из главных целей российских кибератак, дезинформации и разведывательной деятельности, поскольку именно через ее территорию проходит значительная часть военной помощи Украине.

Польша и Британия расширяют оборонные союзы

После заявлений администрации Трампа о необходимости усиления европейской обороны страны Европы активизировали переговоры о новых соглашениях в сфере безопасности.

Ранее Великобритания и Франция договорились о расширении сотрудничества, включая взаимодействие в сфере ядерного сдерживания. Также правительство Стармера подписало соглашение о более тесных отношениях с Германией.

В свою очередь Польша в 2025 году заключила оборонный договор с Францией и продолжает работу над аналогичным соглашением с Германией.