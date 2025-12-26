Трамп приказал ударить по ИГИЛ в Нигерии из-за насилия над христианами

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии, ссылаясь на нападения на христиан в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social и издание The Hill .

"Сегодня вечером, по моему приказу как Главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическому отбросу ИГИЛ на северо-западе Нигерии, который преследовал и жестоко убивал, главным образом, невинных христиан, на уровнях, которых не было много лет, и даже веков", - говорится в заметке Трампа .

Африканское командование США (AFRICOM) заявило, что в результате ударов были уничтожены несколько "террористов ИГИЛ".

"Смертельные удары против ИГИЛ демонстрируют силу наших военных и нашу преданность делу устранения террористических угроз против американцев дома и за рубежом", - говорится в сообщении.

Трамп вспомнил свое заявление в ноябре, в котором он угрожал Нигерии военными силами, если страна не примет меры для прекращения насилия против христиан.