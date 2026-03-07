ua en ru
"Нам не нужны те, кто приходит после победы": Трамп жестко "отшил" премьера Британии

23:43 07.03.2026 Сб
2 мин
В обращении Трамп назвал Британию "некогда великим союзником" США
aimg Оксана Гапончук
"Нам не нужны те, кто приходит после победы": Трамп жестко "отшил" премьера Британии Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп высмеял "запоздалые" планы Великобритании отправить авианосцы на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.

Читайте также: "Неудачник без будущего": Трамп обиделся на Стармера из-за Ирана

Так, президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Великобритании после сообщений о возможном направлении британских авианосцев в регион Ближний Восток. В своей заметке он заявил, что Лондон якобы опоздал с поддержкой и что США уже не нуждаются в такой помощи.

В обращении Трамп назвал Британию "некогда великим союзником" США и выразил разочарование, что страна только теперь серьезно рассматривает возможность отправки двух авианосцев на Ближний Восток. По словам американского президента, такой шаг выглядит запоздалым.

"Это хорошо, господин премьер-министр, но они нам уже не нужны - однако мы это запомним", - написал Трамп, обращаясь к главе британского правительства Киру Стармеру.

В своей заметке американский лидер также отметил, что США не нуждаются в союзниках, которые присоединяются к военным операциям после того, как основные боевые действия уже завершены.

"Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам уже после того, как мы победили", - отметил он.

&quot;Нам не нужны те, кто приходит после победы&quot;: Трамп жестко &quot;отшил&quot; премьера Британии

Заметим, что Великобритания традиционно считается одним из ближайших партнеров США в сфере безопасности и обороны. Обе страны входят в НАТО и регулярно сотрудничают в международных военных операциях.

Вот только после того, как Кир Стармер публично раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявления о роли войск НАТО в Афганистане, назвав их "оскорбительными и, откровенно говоря, ужасными", отношения между двумя политиками ухудшились.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа под названием "Совет мира", объяснив отказ присутствием в составе совета российского лидера Владимира Путина.

Больше по теме:
Кир Стармер Дональд Трамп Военная помощь Соединенные Штаты Америки Великобритания НАТО
