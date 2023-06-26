Британия готова к ряду сценариев после бунта Пригожина, - премьер
Великобритания подготовилась к ряду сценариев в России, к которым может привести бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, Британия анализирует и отслеживает ход событий в России после бунта Пригожина. При этом страна находится в контакте с союзниками, чтобы убедиться в координации действий.
Сунак рассказал, что на выходных он провел переговоры о ситуации в РФ с лидерами США, Франции и Германии.
"Пока слишком рано с уверенностью предсказывать, какими могут быть последствия, но, конечно, мы готовы, как и всегда, к ряду сценариев", - подчеркнул глава британского правительства.
Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как в СМИ появились публикации о планах Британии готовиться к неожиданному распаду России.
Попытка переворота в России
Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Уже 24 июня "вагнеровцам" удалось зайти в Ростов и занять в городе военные объекты. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.
Но после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что он прекращает свой бунт и начал возвращать наемников обратно.
Более детально о ситуации с Пригожиным можете узнать в материале РБК-Украина.
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