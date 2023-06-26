Британія готова до низки сценаріїв після бунту Пригожина, - прем'єр
Велика Британія підготувалася до низки сценаріїв у Росії, до яких може призвести бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, Британія аналізує та відстежує перебіг подій у Росії після бунту Пригожина. При цьому країна перебуває в контакті з союзниками, щоб переконатися в координації дій.
Сунак розповів, що у вихідні він провів переговори про ситуацію в РФ з лідерами США, Франції та Німеччини.
"Поки що зарано з упевненістю передбачати, якими можуть бути наслідки, але, звичайно, ми готові, як і завжди, до низки сценаріїв", - підкреслив глава британського уряду.
Зазначимо, що така заява пролунала після того, як у ЗМІ з'явилися публікації щодо планів Британії готуватися до несподіваного розпаду Росії.
Спроба перевороту у Росії
Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Вже 24 червня "вагнерівцям" вдалося зайти до Ростова і зайняти у місті військові об'єкти. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.
Але після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.
Більш детально про ситуацію з Пригожиним можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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