Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба

Отмечается, что Радакин в ближайшее время сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что британские войска готовы будут защищать морские порты и организовать работу ПВО в Украине.

Ожидается, что начальник Штаба обороны Британии также подтвердит, что Британия предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.

Ранее ряд источников сообщал о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.

"Среда - действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента (США Дональда Трампа - ред.), поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник начала активную деятельность", - отметил источник издания.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность введения механизмов защиты, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

В ходе переговоров Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

После встречи в Белом около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Все подробности по отправке войск в Украину могут обсудить в ближайшие дни. Отмечается, что в переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов.