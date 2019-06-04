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Британія і Німеччина запросили засідання РБ ООН щодо ситуації в Судані

Новини » Політика    04.06.2019 - 08:20
Британія і Німеччина запросили засідання РБ ООН щодо ситуації в Судані
Фото: протести в Судані (https://twitter.com/anadolu agency)

Зустріч повинна відбутися у вівторок

Британія і Німеччина запросили проведення засідання Ради Безпеки (РБ) ООН через ситуацію в Судані, де під час нападу військових на табір демонстрантів загинули понад 30 людей. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Повідомляється, зустріч повинна відбутися у вівторок, 4 червня.

Нагадаємо, у столиці Судану - Хартумі, військові відкрили вогонь по протестуючих, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В результаті загинули понад 30 осіб.

Такі дії армії Судану різко розкритикували США, Великобританія, Німеччина, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.

РБК-Україна писало, що почалося все з того, що міністр оборони Судану Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента. У Судані був оголошений дворічний перехідний період і режим НС терміном на три місяці.

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