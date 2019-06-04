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Британия и Германия запросили заседание в СБ ООН по ситуации в Судане

Новости » Политика    04.06.2019 - 08:20
Британия и Германия запросили заседание в СБ ООН по ситуации в Судане
Фото: протесты в Судане (https://twitter.com/anadolu agency)

Встреча должна состояться во вторник

Британия и Германия запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Судане, где при нападении военных на лагерь демонстрантов погибли более 30 человек. Об этом соообщает Agence France-Presse.

Сообщается, встреча должна состояться во вторник, 4 июня.

Напомним, в столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В результате погибли более 30 человек. 

Такие действия армии Судана резко раскритиковали США, Великобритания, Германия, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Они выступили с требованием прекращения насилия в этой африканской стране.

РБК-Украина писало, что началось все с того, что министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.  

В Судане военные открыли огонь по протестующим, более 30 погибших На протестах в Судане погибли два человека
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