Британія вже евакуювала з Кабула понад 10 тисяч осіб, половина з них - афганці
Фото: Британія евакуювала з Афганістану 10 тисяч осіб (GettyImages)
Великобританія евакуювала з Афганістану понад 10 тисяч осіб. Майже половина з них - афганці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії.
У МЗС зазначають, що британські війська "невпинно працюють" на підтримку операції з евакуації в Кабулі.
"З 13 серпня з Афганістану було евакуйовано 10 291 осіб, понад 5 500 з яких - афганці та їхні сім'ї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Байден наполягає на тому, що евакуацію з Афганістану потрібно закінчити до 31 Серпня.
Раніше повідомлялося, що лідери "Великої сімки" провели переговори щодо ситуації в Афганістані.