Британия исследует трофейную российскую технику, - Sky News

Главнокомандующий Вооруженными силами Британии адмирал Тони Радакин отметил, что война России против Украины стала "тревожным звонком" для его вооруженных сил, требуя от них быть более быстрыми и смелыми в том, что они внедряют.

Отвечая на вопрос о том, чему Британия научилась, изучая захваченные российские военные машины в Украине, Радакин сказал: "Это действительно важно, потому что мы в клубе наций, и когда мы получаем российскую технику или технику других стран, которая может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями".

"Но у нас также есть ученые, которые разбирают детали, которые может иметь другая страна, до действительно криминалистического уровня, и это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", - сказал он.

К тому же, министр обороны Британии Бен Воллес, который уходит с должности, описал Украину как "боевую лабораторию" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новыми видами оружия и технологий для борьбы с российским войском.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они не знали, работают они или нет, и стали боевой лабораторией для своих вооруженных сил, и это показало нам путь", - сказал он.

Политик отметил, что сожалеет об обстоятельствах, при которых это произошло, но, по его словам, "это показало нам, как следует действовать в 21 веке на новом поле боя".

Трофейная техника

Во время контрнаступления ВСУ на юге и востоке в прошлом году наши бойцы захватили большое количество российской техники. Даже по минимальным оценкам Россия выбилась в лидеры по "снабжению" тяжелой техники и оружия для украинской армии.

Так, украинские военные захватывают вражескую технику, ремонтируют ее и используют против захватчиков.

При этом ранее The Washington Post сообщало, что, несмотря на то, что ВСУ захватили сотни российских танков, БТР и БМП, много техники просто стоит в ангарах, ведь найти запчасти для нее не просто.

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