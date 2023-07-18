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Украина стала "боевой лабораторией" и показала, как воевать в 21 веке, - Уоллес

Новина українською →
Вторник 18 июля 2023 11:49
Украина стала "боевой лабораторией" и показала, как воевать в 21 веке, - Уоллес Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Территория Украины сейчас является "боевой лабораторией", где экспериментируют с вооружением западного и украинского производства для обороны от российского вторжения.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, "желание Украины выжить" привело к тому, что страна отказалась от правил и норм мирного времени, чтобы испытать новое оружие, которое, в том числе, предоставили союзники.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам (странам Запада - ред.) путь… Я сожалею о тех обстоятельствах, при которых это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле боя", - заявил глава Минобороны.

Помощь Украине

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начал предоставлять нашей стране военную помощь.

В частности, наша страна получала и новейшее вооружение. К примеру, Германия передала ВСУ зенитные ракетные комплексы IRIS-T, которые являются наиболее современной немецкой системой ПВО.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать нашим защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для нашей страны.

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