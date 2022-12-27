Захваченные российские танки, БТР и БМП стоят в ангарах из-за дефицита запчастей, - WP

Вооруженные силы Украины с начала войны захватили сотни российских танков, БТР и БМП, но многие единицы техники стоят в ангарах, ведь запчасти на российскую технику найти не просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщает издание, в разговоре с журналистами украинские бойцы и ремонтники признались, что "отжатые" российские бронемашины и оружие - это желаемые трофеи и головная боль одновременно.

Член танкового подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады Украины Вадим Устименко рассказал, что, хотя захваченных танков было много, исправных было очень мало.

"Те, которые можно было просто запустить или требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конце концов работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А последние 50 процентов были хламом, который нуждался в ремонте", - сообщил он.

На некоторую технику запчасти найти невозможно совсем. В частности, подразделение ремонтного батальона 14-й отдельной механизированной бригады не смогло найти необходимые детали для российского БМП-3.

Также отмечено, что постоянные перебои с электричеством создают дополнительное препятствие.

"Даже генератора недостаточно для питания всех инструментов, необходимых для ремонта оборудования", - сообщили в ремонтном батальоне.

При отключении света ремонтные бригады ВСУ вынуждены часто простаивать. И это, по их словам, одна из целей ракетных ударов РФ.