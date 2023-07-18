Британия исследует трофейную российскую технику, - Sky News

Британия исследует захваченную украинскими военными российскую технику, чтобы узнать больше о том, как защититься от гипотетического предстоящего нападения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Британии адмирал Тони Радакин отметил, что война России против Украины стала "тревожным звонком" для его вооруженных сил, требуя от них быть более быстрыми и смелыми в том, что они внедряют.

Отвечая на вопрос о том, чему Британия научилась, изучая захваченные российские военные машины в Украине, Радакин сказал: "Это действительно важно, потому что мы в клубе наций, и когда мы получаем российскую технику или технику других стран, которая может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями".

"Но у нас также есть ученые, которые разбирают детали, которые может иметь другая страна, до действительно криминалистического уровня, и это помогает нам понять: как работает их оборудование? Как мы можем его победить? Как мы можем иметь еще лучшую броню? Как мы можем нарушить их коммуникации? Как мы можем обеспечить проникновение через их оборону? И это то, что мы делаем", - сказал он.

К тому же, министр обороны Британии Бен Воллес, который уходит с должности, описал Украину как "боевую лабораторию" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новыми видами оружия и технологий для борьбы с российским войском.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они не знали, работают они или нет, и стали боевой лабораторией для своих вооруженных сил, и это показало нам путь", - сказал он.

Политик отметил, что сожалеет об обстоятельствах, при которых это произошло, но, по его словам, "это показало нам, как следует действовать в 21 веке на новом поле боя".

Трофейная техника

Во время контрнаступления ВСУ на юге и востоке в прошлом году наши бойцы захватили большое количество российской техники. Даже по минимальным оценкам Россия выбилась в лидеры по "снабжению" тяжелой техники и оружия для украинской армии.

Так, украинские военные захватывают вражескую технику, ремонтируют ее и используют против захватчиков.

При этом ранее The Washington Post сообщало, что, несмотря на то, что ВСУ захватили сотни российских танков, БТР и БМП, много техники просто стоит в ангарах, ведь найти запчасти для нее не просто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.