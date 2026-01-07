Британия помогла США перехватить танкер Marinera на пути в Россию, - Хили

В Минобороны Британии рассказали, что страна "предоставила содействие" для захвата танкера. Речь о "заранее спланированной оперативной поддержке, включая предоставление базирования для американских военных средств".

При этом морская часть операции проходила с участием танкера снабжения RFA Tideforce, а Королевские ВВС Великобритании обеспечивали воздушное наблюдение.

"Сегодня наши Вооруженные силы Великобритании продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, поддержав успешный перехват США судна Bella 1 (так танкер назывался раньше - ред.) по пути в Россию. Эти действия стали частью глобальных усилий по борьбе с обходом санкций", - отметил Хили.

По его словам, у судна была "зловещая история" - оно являлось "частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины".

Министр сказал, что отношения с США являются ключевой составляющей безопасности Британии.

"Сегодняшняя безупречно проведенная операция показывает, насколько эффективно это работает на практике", - добавил он.