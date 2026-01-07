Британія допомогла США перехопити танкер Marinera на шляху до Росії, - Гілі

У Міноборони Британії розповіли, що країна "надала сприяння" для захоплення танкера. Йдеться про "заздалегідь сплановану оперативну підтримку, включно з наданням базування для американських військових засобів".

При цьому морська частина операції проходила за участю танкера постачання RFA Tideforce, а Королівські ВПС Великої Британії забезпечували повітряне спостереження.

"Сьогодні наші Збройні сили Великої Британії продемонстрували високий професіоналізм і майстерність, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella 1 (так танкер називався раніше - ред.) на шляху до Росії. Ці дії стали частиною глобальних зусиль по боротьбі з обходом санкцій", - зазначив Хілі.

За його словами, у судна була "зловісна історія" - воно було "частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України".

Міністр сказав, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії.

"Сьогоднішня бездоганно проведена операція показує, наскільки ефективно це працює на практиці", - додав він.