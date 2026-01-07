Британія допомогла США перехопити танкер Marinera на шляху до Росії, - Гілі

Британія допомагала США провести захоплення російського танкера Marinera. Він плив до Росії.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У Міноборони Британії розповіли, що країна "надала сприяння" для захоплення танкера. Йдеться про "заздалегідь сплановану оперативну підтримку, включно з наданням базування для американських військових засобів".
При цьому морська частина операції проходила за участю танкера постачання RFA Tideforce, а Королівські ВПС Великої Британії забезпечували повітряне спостереження.
"Сьогодні наші Збройні сили Великої Британії продемонстрували високий професіоналізм і майстерність, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella 1 (так танкер називався раніше - ред.) на шляху до Росії. Ці дії стали частиною глобальних зусиль по боротьбі з обходом санкцій", - зазначив Хілі.
За його словами, у судна була "зловісна історія" - воно було "частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України".
Міністр сказав, що відносини зі США є ключовою складовою безпеки Британії.
"Сьогоднішня бездоганно проведена операція показує, наскільки ефективно це працює на практиці", - додав він.
Нагадаємо, спочатку про захоплення російського танкера Marinera написали західні ЗМІ. За їхніми даними, це сталося між Ісландією і Британськими островами.
Пізніше таку інформацію підтвердило Європейське командування Збройних сил США. Такі дії пояснили тим, що судно порушило американські санкції.
Після цього стало відомо, що США захопили ще один російський танкер Sophia. Це сталося в Карибському морі.
Мінтранспорту РФ уже цинічно поскаржилося на "порушення міжнародних норм" через захоплення танкера.
