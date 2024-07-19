Британия не будет помогать Украине поражать цели в России, - министр обороны

Министр не исключил одобрения просьбы президента Украины Владимира Зеленского использовать ракеты британского производства для ударов по российской территории. Но Хили добавил, что Британия не будет причастна к таким атакам.

Хили сделал свое заявление за несколько часов до того, как Зеленский выступит на внеочередном заседании британского кабинета министров. Украинский президент стал первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с момента избрания Кира Стармера новым премьер-министром.

Как ожидают британские СМИ, Зеленский на заседании правительства призовет Британию разрешить использовать Украине ракеты Storm Shadow для атак России.