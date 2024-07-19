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Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії, - міністр оборони

Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Хілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі на території Росії. Проте Британії може дозволити Україні використовувати надану зброю для таких атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, якого цитує The Guardian.

Міністр не виключив схвалення прохання президента України Володимира Зеленського використовувати ракети британського виробництва для ударів по російській території. Але Хілі додав, що Британія не буде причетна до таких атак.

Хілі зробив свою заяву за кілька годин до того, як Зеленський виступить на позачерговому засіданні британського кабінету міністрів. Український президент став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим прем'єр-міністром. 

Як очікують британські ЗМІ, Зеленський на засіданні уряду закличе Британію дозволити використовувати Україні ракети Storm Shadow для атак Росії. 

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. На саміті Європейської політичної спільноти він закликав союзників зняти обмеження щодо використання Україною західної зброї для ударів по Росії. президент наголосив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув прохання Зеленського, а також відхилив заклик щодо знищення російських ракет та дронів над Україною.

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