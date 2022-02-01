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Британія додатково виділить на підтримку України майже 120 млн доларів

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 19:46
Британія додатково виділить на підтримку України майже 120 млн доларів Фото: прем'єр Британії Бріс Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про виділення Україні додатково 88 млн фунтів (майже 119 млн доларів). Він додав, що ця фінансова допомога допоможе захистити країну від російського впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 млн фунтів на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України. Це має захистити від зловмисного впливу (РФ - ред.)", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, 1 лютого Борис Джонсон прибув із візитом в Україну.

Зазначимо, у ході зустрічі з Джонсоном Зеленський заявив, що для стримування агресії Росії будь-які санкції є ефективними до вторгнення, а не після.

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Україна Великобританія Борис Джонсон
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