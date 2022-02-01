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Британия дополнительно выделит на поддержку Украины почти 120 млн долларов

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 19:46
Британия дополнительно выделит на поддержку Украины почти 120 млн долларов Фото: премьер Британии Брис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов). Он добавил, что эта финансовая помощь поможет защитить страну от российского влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я объявил о дополнительном выделении 88 млн фунтов в поддержку системы надлежащего управления и поддержки независимости энергосистемы Украины. Это должно защитить от злонамеренного влияния (РФ - ред.)", - сказал Джонсон.

Напомним, 1 февраля Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину.

Отметим, в ходе встречи с Джонсоном Зеленский заявил, что для сдерживания агрессии России любые санкции эффективны до вторжения, а не после.

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