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Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

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Україна, Середа 15 червня 2022 21:53
Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.

"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав глава держави.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

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Володимир Зеленський
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