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Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України: що відомо

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Копенгаген, Середа 15 червня 2022 23:04
Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія та Данія проведуть спеціальну конференцію у Копенгагені. Її метою стане оборонна підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, конференція пройде у серпні. До її проведення уже долучилися 14 країн. Мета даного заходу посилити військову підтримку України.

"Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках "Рамштайну" Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що отримав запрошення на зустріч G7 та саміт НАТО, які пройдуть в кінці червня.

Також сьогодні глава держави провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

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