Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України: що відомо
Великобританія та Данія проведуть спеціальну конференцію у Копенгагені. Її метою стане оборонна підтримка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За словами глави держави, конференція пройде у серпні. До її проведення уже долучилися 14 країн. Мета даного заходу посилити військову підтримку України.
"Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках "Рамштайну" Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо залучені 14 держав", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що отримав запрошення на зустріч G7 та саміт НАТО, які пройдуть в кінці червня.
Також сьогодні глава держави провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
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