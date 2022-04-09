Британія посилюватиме санкції проти Росії тиждень за тижнем, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що санкції проти Росії будуть посилюватися тиждень за тижнем. Глава британського уряду додав, що заморожуванням активів російських олігархів не обмежиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Джонсона і президента України Володимира Зеленського.
"Будемо посилювати тиск на Росію ми будемо інтенсифікувати санкції проти РФ тиждень за тижнем", - сказав Джонсон.
Він додав, що Великобританія не обмежиться заморожуванням активів або санкціями проти російських олігархів. За його словами, Лондон матиме вплив на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси.
Нагадаємо, в ході брифінгу Джонсон заявив про готовність Великобританії лібералізувати торгівлю з Україною.
Зазначимо, вдень 9 квітня стало відомо про несподіваний візит Джонсона до Києва.
В офісі президента України заявили, що візит Джонсона в Україну не був спонтанним.
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