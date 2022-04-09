Британия будет усиливать санкции против России неделю за неделей, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что санкции против России будут усиливаться неделю за неделей. Глава британского правительства добавил, что заморозкой активов российских олигархов не ограничится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.
"Будем усиливать давление на Россию Мы будем интенсифицировать санкции против РФ неделю за неделей", - сказал Джонсон.
Он добавил, что Великобритания не ограничится заморозкой активов или санкциями против российских олигархов. По его словам, Лондон окажет влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.
Напомним, в ходе брифинга Джонсон заявил о готовности Великобритании либерализовать торговлю с Украиной.
Отметим, днем 9 апреля стало известно о неожиданном визите Джонсона в Киев.
В Офисе президента Украины заявили, что визит Джонсона в Украину не был спонтанным.
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