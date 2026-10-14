Британия активно готовится к войне с Аргентиной, - The Times

Между Великобританией и Аргентиной обостряется напряженность из-за Фолклендских островов - риск начала новой войны резко возрастает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Британия готовится к войне

Журналисты обратили внимание на то, что британские военные впервые за много лет провели учения, во время которых отрабатывали сценарий десантной операции по возвращению контроля над архипелагом.

Это произошло после громких заявлений президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть Фолклендские острова под контроль своей страны.

Важно отметить, что учения воспроизводили эпизоды войны 1982 года. Военные тренировались проводить морской десант, совершать ночной марш на расстояние около 32 километров и выполнять боевые задачи на коротких дистанциях в гористой местности.

Конфликт Великобритании и Аргентины: историческая ретроспектива

Фолклендские острова - отдаленный архипелаг в Южной Атлантике, который имеет стратегическое значение благодаря своему расположению и морским ресурсам.

Территориальный спор между Аргентиной и Великобританией из-за этих островов продолжается еще с XIX века.

2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на островах и установили контроль над столицей Стэнли. Британский гарнизон сдался.

Однако уже 14 июня того же года аргентинские силы капитулировали, а Великобритания восстановила контроль над архипелагом.