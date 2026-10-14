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Британія активно готується до війни з Аргентиною, - The Times

12:25 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Британія активно готується до війни з Аргентиною, - The Times Фото: Британські військові проводять навчання (ua.news)
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Між Великою Британією та Аргентиною загострюється напруженість через Фолклендські острови - ризик початку нової війни різко зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Британія готується до війни

Журналісти звернули увагу на те, що британські військові вперше за багато років провели навчання, під час яких відпрацьовували сценарій десантної операції з повернення контролю над архіпелагом.

Це сталося після гучних заяв президента Аргентини Хав'єра Мілея про намір повернути Фолклендські острови під контроль своєї країни.

Важливо розуміти, що навчання відтворювали епізоди війни 1982 року. Військові тренувалися проводити морський десант, здійснювати нічний марш на відстань близько 32 кілометрів і виконувати бойові завдання на коротких дистанціях у гірській місцевості.

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Фолклендські острови - віддалений архіпелаг у Південній Атлантиці, який має стратегічне значення завдяки своєму розташуванню та морським ресурсам.

Територіальна суперечка між Аргентиною та Великою Британією через ці острови триває ще з XIX століття.

2 квітня 1982 року аргентинські війська висадилися на островах і встановили контроль над столицею Стенлі. Британський гарнізон здався.

Однак уже 14 червня того ж року аргентинські сили капітулювали, а Велика Британія відновила контроль над архіпелагом.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що в Аргентині спалахнули масові сутички через новий законопроєкт про продаж землі іноземцям.

Також ми писали, чому Кремль почав публічно погрожувати Британії через Україну.

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