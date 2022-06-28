У Британії заявили про "реальну загрозу" виходу війни за межі України

"Існує дуже реальна небезпека того, що Володимир Путін нападе поза межами України", - заявив Уоллес.

За його словами, зараз Росія становить "пряму і невідкладну" загрозу для всіх країн Європи.

При цьому Воллес підкреслив, що Британія має збільшувати інвестиції в оборонну сферу для того, щоб протистояти загрозам з боку РФ та Китаю.

"Я завжди казав, що у міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування", - зазначив чиновник.