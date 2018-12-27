У Британії затримали мігрантів, що припливли на надувному човні

Фото: місце затримання (defense.gouv.fr)

Триває операція з пошуку іншого човна, на борту якого перебувають восьмеро мігрантів

У четвер, 27 грудня, у Британії правоохоронці затримали 9 нелегальних мігрантів, які прибули через Ла-Манш на надувному човні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на VA із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Серед затриманих п’ятеро чоловіків, одна жінка, двоє хлопчиків та дівчинка. Також повідомляється, що наразі триває операція з пошуку іншого човна, на борту якого перебувають восьмеро мігрантів.

Нагадаємо, 21 грудня італійське вантажне судно Grande Tema в гирлі річки Темза захопили чотири мігранти, внаслідок чого воно зазнало штурму британського спецназу.

Увечері мігранти вибралися з каюти та, озброївшись металевими прутами, стали погрожувати екіпажу, вимагаючи причалити до берега. Екіпажу судна вдалося сховатися в рульовій рубці та повідомити про подію спецслужбам Британії.

Також 10 жовтня у Північній Африці сотні мігрантів штурмували кордон між іспанським анклавом Мелілья та Марокко. Зазначається, що близько 200 мігрантам вдалося прорватися через семиметровий металевий бар'єр. Їх відвезли до приймального центру, де було розпочато процес їхньої ідентифікації.