В Британии задержали мигрантов, которые приплыли на надувной лодке

Продолжается операция по поиску другой лодки, на борту которого находятся восемь мигрантов
В четверг, 27 декабря, в Британии правоохранители задержали 9 нелегальных мигрантов, которые прибыли через Ла-Манш на надувной лодке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на VA со ссылкой на Министерство внутренних дел Великобритании.
Среди задержанных пятеро мужчин, одна женщина, двое мальчиков и девочка. Также сообщается, что сейчас продолжается операция по поиску другой лодки, на борту которого находятся восемь мигрантов.
Напомним, 21 декабря итальянское грузовое судно Grande Tema в устье реки Темза захватили четыре мигранты, в результате чего оно понесло штурм британского спецназа.
Вечером мигранты выбрались из каюты и, вооружившись металлическими прутьями, стали угрожать экипажу, требуя пристать к берегу. Экипажу судна удалось укрыться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Британии.
Также 10 октября в Северной Африке сотни мигрантов штурмовали границу между испанским анклавом Мелилья и Марокко. Отмечается, что около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер. Их отвезли в приемный центр, где был начат процесс их идентификации.