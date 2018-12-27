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В Британии задержали мигрантов, которые приплыли на надувной лодке

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 21:45
В Британии задержали мигрантов, которые приплыли на надувной лодке
Фото: место задержания (defense.gouv.fr)

Продолжается операция по поиску другой лодки, на борту которого находятся восемь мигрантов

В четверг, 27 декабря, в Британии правоохранители задержали 9 нелегальных мигрантов, которые прибыли через Ла-Манш на надувной лодке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на VA со ссылкой на Министерство внутренних дел Великобритании.

Среди задержанных пятеро мужчин, одна женщина, двое мальчиков и девочка. Также сообщается, что сейчас продолжается операция по поиску другой лодки, на борту которого находятся восемь мигрантов.

Напомним, 21 декабря итальянское грузовое судно Grande Tema в устье реки Темза захватили четыре мигранты, в результате чего оно понесло штурм британского спецназа.

Вечером мигранты выбрались из каюты и, вооружившись металлическими прутьями, стали угрожать экипажу, требуя пристать к берегу. Экипажу судна удалось укрыться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Британии.

Также 10 октября в Северной Африке сотни мигрантов штурмовали границу между испанским анклавом Мелилья и Марокко. Отмечается, что около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер. Их отвезли в приемный центр, где был начат процесс их идентификации.

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