ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Британії спецназ штурмував захоплене біженцями судно

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 03:35
У Британії спецназ штурмував захоплене біженцями судно
Фото: судно Grande Tema (Wikipedia)

Чотири мігранти, пробравшись на борт, погрожували екіпажу

Італійське вантажне судно Grande Tema 21 грудня в гирлі річки Темза захопили чотири мігранти, внаслідок чого воно зазнало штурму британського спецназу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Представник компанії Grimaldi Group, що володіє судном, повідомили, що четверо мігрантів були виявлені на його борту чотири дні тому, їх замкнули в каюті, надавши необхідне харчування.

Увечері 21 грудня мігранти вибралися з каюти та, озброївшись металевими прутами, стали погрожувати екіпажу, вимагаючи причалити до берега. Екіпажу судна вдалося сховатися в рульовій рубці та повідомити про подію спецслужбам Британії.

У результаті штурму правоохоронцям вдалося взяти контроль над судном і затримати мігрантів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Grimaldi Group повідомила, що судно йшло з Нігерії і зробило чотири зупинки на західному березі Африки. У компанії припускають, що мігранти проникли на судно під час однієї зі стоянок.

Нагадаємо, 18 грудня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців, за допомогою якого ООН сподівається спростити вихід з міграційних криз.

До усунення проблеми в аеропорту Британії залучать армію На табір біженців в Мексиці напали
Новини України ВеликобританияштурмБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся