У Британії спецназ штурмував захоплене біженцями судно

Фото: судно Grande Tema (Wikipedia)

Чотири мігранти, пробравшись на борт, погрожували екіпажу

Італійське вантажне судно Grande Tema 21 грудня в гирлі річки Темза захопили чотири мігранти, внаслідок чого воно зазнало штурму британського спецназу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Представник компанії Grimaldi Group, що володіє судном, повідомили, що четверо мігрантів були виявлені на його борту чотири дні тому, їх замкнули в каюті, надавши необхідне харчування.

Увечері 21 грудня мігранти вибралися з каюти та, озброївшись металевими прутами, стали погрожувати екіпажу, вимагаючи причалити до берега. Екіпажу судна вдалося сховатися в рульовій рубці та повідомити про подію спецслужбам Британії.

У результаті штурму правоохоронцям вдалося взяти контроль над судном і затримати мігрантів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Grimaldi Group повідомила, що судно йшло з Нігерії і зробило чотири зупинки на західному березі Африки. У компанії припускають, що мігранти проникли на судно під час однієї зі стоянок.

Нагадаємо, 18 грудня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців, за допомогою якого ООН сподівається спростити вихід з міграційних криз.