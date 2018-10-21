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У Афганістані на другий день виборів від вибуху загинули 11 людей

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 19:12
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Серед загиблих є діти

У Афганістані на другий день парламентських виборів від вибуху біля виборчої дільниці загинули 11 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, внаслідок вибуху бомби в афганській провінції Нангархар загинули 11 людей.

За даними влади, бомба була закладена на дорозі поруч з виборчою дільницею. Серед загиблих - 6 дітей.

Зазначається, що поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість вибухів і жертв в перший день парламентських виборів в Афганістані збільшилася до 79 людей.

РБК-Україна також писало, що в результаті теракту на передвиборному мітингу в провінції Тахар загинули 22 людини. Ще 36 отримали поранення. Бомба була закладена в мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.

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