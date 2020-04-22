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У Британії помер українець від коронавірусу, - МЗС

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 12:25
У Британії помер українець від коронавірусу, - МЗС
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рідними померлого приймається рішення щодо кремації тіла

У Лондоні (Британія) помер від коронавірусу українець. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що наразі рідними померлого приймається рішення щодо кремації тіла.

"17.04.2020 Посольство України у Великобританії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19. Громадянин України помер 14.04.2020 у лікарні м.Лондон", - повідомив він.

Погорельцев додав, що українським посольством у співпраці з ритуальною агенцією надається необхідне сприяння родині щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого в Україну.

Нагадаємо, повернення українців з інших країн у зв'язку з коронавірусом планують здійснити до 12 травня.

В МЗС наголошують, що негайного повернення в Україну потребують близько 9 тисяч громадян. Тому наразі спільно з Мініфраструктури та авіаперевізниками розглядають кілька можливих маршрутів для повернення українців.

РБК-Україна писало, що за кордоном від коронавірусу вилікувались 50 громадян України.

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