За кордоном 50 українців одужали від коронавірусу

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Померли за кордоном 7 громадян України

За кордоном від коронавірусу вилікувались 50 громадян України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Зазначається, що станом на вечір 20 квітня на лікуванні за кордоном перебуває 152 українця з діагнозом COVID-19. Крім того, семеро людей померли.

Найбільша кількість інфікованих в Італії - 121. У Чехії лікуються 6 громадян.

За допомогою в дипломатичні представництва України за кордоном звернулися 16392 людини.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується на початку травня. При цьому він додав, що після проходження піку Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів.