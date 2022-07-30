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Російські дипломати закликали стратити українських військових: у Зеленського відреагували

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Лондон, Субота 30 липня 2022 10:56
Російські дипломати закликали стратити українських військових: у Зеленського відреагували Фото: російські дипломати закликали стратити українських військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство Росії в Британії закликає стратити українських військовослужбовців полку "Азов" методом повішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter.

У повідомленні посольства говориться, що українські бійці "заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення".

"Вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства.

В Офісі президента України вже відреагували на заяву російської сторони.

"Росія - це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти методом повішення просто так - можуть тільки дикуни і терористи. РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?",- написав глава ОП Андрій Єрмак в Telegram.

Як повідомлялося, вчора вночі Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де в той момент утримувалися українські полонені. Ракетний удар призвів до численних жертв.

Після трагедії російська сторона звинуватила в обстрілі українську армію.

Варто відзначити, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці. У Генштабі ЗСУ заявили, що так ворог намагається приховати сліди власних злочинів.

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