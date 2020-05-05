У Британії за добу від COVID-19 померли майже 700 людей

Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Число жертв пандемії в Британії наблизилося до 30 тисяч

У Великобританії за минулу добу зафіксували 693 летальні випадки через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Домініка Раабе в Twitter.

За інформацією глави МЗС, загальне число жертв пандемії у Великобританії досягло 29 427 осіб.

Нагадаємо, що у вівторок, 5 травня, Великобританія обігнала Італію по числу жертв коронавіруса, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі. Згідно з даними Британського Управління Національної Статистики (ONS), підтверджено ще більше 7000 смертей в Англії та Уельсі від коронавірусу. Таким чином, кількість померлих від недуги по Сполученому Королівству становить 32 313 чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС стверджують, що п'ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу. Серед цих країн - Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція.

При цьому кілька днів тому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік захворюваності коронавірусом. Він також анонсував план по ослабленню карантину, введеного в країні через пандемію.

Зазначимо, перший випадок COVID-19 у Франції, яка межує з Британією, був зареєстрований ще в кінці грудня.