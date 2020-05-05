Британія обігнала Італію за кількістю жертв COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У країні зафіксували понад 32 тисяч смертей від коронавірусу

У вівторок, 5 травня, Великобританія обігнала Італію за кількістю жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з даними Британського Управління Національної Статистики (ONS), підтверджено ще понад 7000 смертей в Англії та Уельсі від коронавірусу. Таким чином, кількість померлих від недуги у Сполученому Королівстві становить 32 313 осіб.

В Італії, згідно з останніми даними Worldometers, зафіксовано 29079 смертей від коронавірусу. До цього країна посідала перше місце в Європі за кількістю жертв COVID-19.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС стверджують, що п'ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу. Серед цих країн - Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція.

При цьому кілька днів тому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік захворюваності коронавірусом. Він також анонсував план з ослаблення карантину, введеного в країні з-за пандемії.

Зазначимо, перший випадок COVID-19 у Франції, яка межує з Британією, був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.