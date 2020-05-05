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В Британии за сутки от COVID-19 умерли почти 700 человек

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 20:31
В Британии за сутки от COVID-19 умерли почти 700 человек
Фото: Доминик Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Число жертв пандемии в Британии приблизилось к 30 тысячам

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали 693 летальных случая из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Доминика Рааба в Twitter.

По информации главы МИД, общее число жертв пандемии в Великобритании достигло 29 427 человек.

Напомним, что во вторник, 5 мая, Великобритания обогнала Италию по числу жертв коронавируса, достигнув самых высоких показателей смертности от этой болезни в Европе. Согласно данным Британского Управления Национальной Статистики (ONS), подтверждено еще более 7000 смертей в Англии и Уэльсе от коронавируса. Таким образом число умерших от недуга по Соединенному Королевству составляет 32 313 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в ЕС утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса. Среди этих стран - Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция.

При этом несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом. Он также анонсировал план по ослаблению карантина, введенного в стране из-за пандемии.

Отметим, первый случай COVID-19 во Франции, которая граничит с Британией, был зарегистрирован еще в конце декабря.

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