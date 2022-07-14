У Британії відбувся другий тур виборів прем'єра: відомі результати

Відзначається, що перше місце в другому турі виборів знову зайняв екс-міністр фінансів Ріші Сунак зі 101 голосом. Друге і третє місце посіли колишня глава Міноборони Пенні Мордонт і діючий міністр закордонних справ Ліз трас, вони набрали 83 і 64 голоси відповідно.

Замикають список тих, хто пройшов у наступний тур виборів міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів) і член парламенту Британії Том Тугендат (37 голосів).

Результати другого туру виборів британського прем'єра (bbc.com)

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому консерватори, які є членами британського парламенту, повинні визначити двох головних кандидатів на пост.

Після цього у Великобританії пройде другий етап, на якому оберуть нового главу уряду. Тоді голосувати будуть вже абсолютно всі члени Консервативної партії Британії.