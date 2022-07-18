У Британії відбувся третій тур виборів прем'єра: названі результати

Перше місце, як і в попередніх двох турах, зайняв екс-міністр фінансів Ріші Сунак зі 115 голосами. На другому і третьому місці - колишня глава Міноборони Пенні Мордонт (82 голоси) і міністр закордонних справ Ліз Трасс (71 голос). Четверте місце посіла міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів).

При цьому зі списку кандидатів на пост глави британського уряду вибув член парламенту Том Тугендат. Він набрав 37 голосів і посів п'яте місце.

Варто зауважити, що зараз в Британії проходить перший етап виборів прем'єра, на якому члени парламенту від Консервативної партії оберуть двох головних претендентів на пост прем'єра.

Після цього відбудеться другий етап, коли вже всі консерватори Британії обиратимуть прем'єра серед двох кандидатів, що залишилися.