В Британии состоялся третий тур выборов премьера: названы результаты

Первое место, как и в предыдущих двух турах, занял экс-министр финансов Риши Сунак со 115 голосами. На втором и третьем месте - бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт (82 голоса) и министр иностранных дел Лиз Трасс (71 голос). Четвертое место заняла министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (58 голосов).

При этом из списка кандидатов на пост главы британского правительства выбыл член парламента Том Тугендат. Он набрал 37 голосов и занял пятое место.

Стоит заметить, что сейчас в Британии проходит первый этап выборов премьера, на котором члены парламента от Консервативной партии выберут двух главных претендентов на пост премьера.

После этого состоится второй этап, когда уже все консерваторы Британии будут выбирать премьера среди двух оставшихся кандидатов.