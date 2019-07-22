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У Британії сьогодні оберуть прем'єра

Новини » Політика    22.07.2019 - 14:16
У Британії сьогодні оберуть прем'єра
Фото: Борис Джонсон і Джеремі Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Результати голосування оприлюднять 23 липня

У Британії у понеділок, 22 липня, проходить останній етап виборів лідера правлячої Консервативної партії та прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що останній етап голосування, в якому беруть участь 160 тисяч членів Консервативної партії, завершиться сьогодні о 19:00 за київським часом. За посаду очільника британського уряду змагаються міністр закордонних справ Джеремі Хант та екс-глава МЗС Борис Джонсон.

Результати виборів повинні оприлюднити вже у вівторок, 23 липня, а наступного дня королева Єлизавета ІІ повинна офіційно призначити нового прем'єра Британії.

Нагадаємо, що лідером виборчих перегонів в Британії є колишній мер Лондону Борис Джонсон. Джонсон здобував безперечну перемогу на усіх етапах голосування. Наприклад, у другому етапі виборів він здобув підтримку 126 з 313 депутатів Консервативної партії, тоді як за його головного опонента Джеремі Ханта проголосували всього 46 консерваторів.

РБК-Україна писало, що Джонсон закликав готуватися до виходу Британії з Європейського союзу без угоди в разі його перемоги на виборах очільника уряду. За словами Джонсона, після Brexit Британія торгуватиме з Євросоюзом за правилами Всесвітньої торгової організації.

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