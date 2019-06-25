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Нового прем'єр-міністра Британії оголосять 23 липня

Новини » Політика    25.06.2019 - 16:06
Нового прем'єр-міністра Британії оголосять 23 липня
Фото: Борис Джонсон і Джеремі Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Голосування за лідера Консервативної партії та прем'єра Британії закінчиться 22 липня

Переможця виборів глави правлячої Консервативної партії, а відповідно й прем'єр-міністра Британії оголосять 23 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в Консервативній партії, голосування, участь в якому беруть майже 160 тис. консерваторів, завершиться 22 липня, а переможця оголосять вже наступного дня - 23 липня.

Зазначається, що в останньому раунді голосування за посаду прем'єра Британії та очільника Консервативної партії змагаються колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон та чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до фінального етапу голосування за лідера британської Консервативної партії пройшли Борис Джонсон та Джеремі Хант. За Джонсона у парламенті Британії проголосували 160 депутатів-консерваторів, за Ханта - 77.

РБК-Україна писало, що Борис Джонсон, який лідирує на виборах прем'єра Британії, закликав готуватися до виходу країни з Європейського союзу без угоди. За словами Джонсона, після Brexit Британія торгуватиме з Євросоюзом за правилами Всесвітньої торгової організації.

Крім того, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit).

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