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Рішення щодо екстрадиції Фірташа з Австрії ухвалять сьогодні

Новини » Політика    25.06.2019 - 03:27
Рішення щодо екстрадиції Фірташа з Австрії ухвалять сьогодні
Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Рішення може бути оскаржене

Верховний суд Австрії 25 червня вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США. Про це пише "Радіо Свобода".

Це станеться після того, як наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Рішення ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні. Рішення Верховного суду може бути оскаржене. 

Нагадаємо, раніше суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США. 

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. 

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